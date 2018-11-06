До шоу Victoria`s Secret 2018: бренд представив бюстгальтер за $1 млн
Нову модель білизни за мільйон доларів представила компанія Вікторія Сікрет у Нью-Йорку.
Честь демонструвати нинішню унікальну новинку випала шведській моделі Ельзі Госк.
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Створили коштовність для Вікторія Сікрет в Ательє Сваровскі з діамантів і топазів. На роботу пішло 930 годин і понад 2 тисячі самоцвітів.
Ельза Госк одягне виріб під час показу 2 грудня. І вперше в історії можна буде купити копію білизни з некоштовних матеріалів – за 250 доларів.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як модель Victoria’s Secret повністю оголилася.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-06
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