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До шоу Victoria`s Secret 2018: бренд представив бюстгальтер за $1 млн

Нову модель білизни за мільйон доларів представила компанія Вікторія Сікрет у Нью-Йорку.

Честь демонструвати нинішню унікальну новинку випала шведській моделі Ельзі Госк.

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Створили коштовність для Вікторія Сікрет в Ательє Сваровскі з діамантів і топазів. На роботу пішло 930 годин і понад 2 тисячі самоцвітів.

Ельза Госк одягне виріб під час показу 2 грудня. І вперше в історії можна буде купити копію білизни з некоштовних матеріалів – за 250 доларів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як модель Victoria’s Secret повністю оголилася.

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