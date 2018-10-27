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Кошка взобралась на подиум во время модного показа

На шоу Esmod International Fashion Show в Стамбуле бездомная кошка взобралась на подиум прямо во время модного показа.

Об этом пишет TJ.

Сперва она уселась и принялась вылизывать лапы, а потом попыталась поймать за ноги проходящих вокруг нее моделей.

Зрители в это время смеялись и снимали кошку на телефоны.

Читайте: В Швеции жвачка на концерте спровоцировала драку

К слову, ранее ученые рассказали, кого больше любят кошки – женщин или мужчин.

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