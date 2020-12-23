Кабмин упростил условия переезда в Украину для белорусских программистов

Правительство еще больше упростило условия переезда в Украину для белорусских программистов. Теперь вид на жительство они смогут получить в течение трех дней, вместо 15. Сейчас такой услугой воспользовались около двух тысяч белорусов.

Переехать в Украину проще, чем в ту же Литву, ведь у нас нет языковых барьеров. По данным Минцифры, сейчас в Украине из Беларуси частично переехали уже 40 компаний. Их могло быть больше, уверены в Европейской ассоциации программной инженерии, но белорусов отпугивает наше высокое налогообложение.

Также им не понятная система, когда IT-компании, избегая уплаты налогов, оформляют своих работников как ФЛП.

В Беларуси действует льготный правовой режим для IT- компаний, так называемый Парк высоких технологий. Местные фирмы платят упрощенный налог — 9%. Нечто похожее хотят сделать и в Украине — это проект Дія Сити, над которым активно работают в Минцифре.

Квоты для белорусов

14 августа Кабинет министров Украины обеспечил возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов.

Что получает работник

10 лет свободного проживания и работы в Украине;

возможность регистрации физического лица-предпринимателя с целью создания собственного бизнеса;

не нужно получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

человек может неограниченное количество раз выезжать за пределы Украины и возвращаться без необходимости оформлять визу;

не нужно привязываться к конкретному месту или должности;

приоритетное право на получение гражданства Украины;

возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей.

Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство, что значительно упрощает жизнь таких иностранных работников в Украине.