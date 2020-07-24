В 2020 году IT-компании получат квоты на трудоустройство иностранных специалистов. Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство, что значительно упрощает жизнь таких иностранных работников в Украине.
Что получает работник
- 10 лет свободного проживания и работы в Украине;
- возможность регистрации физического лица-предпринимателя с целью создания собственного бизнеса;
- не нужно получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;
- человек может неограниченное количество раз выезжать за пределы Украины и возвращаться без необходимости оформлять визу;
- не нужно привязываться к конкретному месту или должности;
- приоритетное право на получение гражданства Украины;
- возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей.
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Что нужно сделать?
- оформить документы с помощью ГМС;
- подать пакет документов в ГМС по месту фактического проживания или в консульство, если вы за границей;
- ГМС проверяет документы иностранца;
- обратиться в соответствующее территориальное подразделения ГМС с заявлением о получении вида на жительство;
- через 15 дней забрать свое удостоверение;
- после получения вида на жительство нужно в 30-дневный срок зарегистрировать место своего проживания.
Кабмин признал цифровой паспорт в приложении Дія
Кабинет министров Украины принял постановление об электронных паспортах в приложении Дия 15 апреля.
Отныне электронные паспорта можно использовать как удостоверение личности, если остановит полиция, а также на почте, при получении посылок, писем и при покупке алкоголя или табака для подтверждения совершеннолетия.
В Минцифры разрабатывают возможности использования приложения Дия во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом, а также для медицинского обслуживания и банковских операций.