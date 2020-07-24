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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Квоты для иностранных IT-специалистов: как оформить разрешение и преимущества

В 2020 году IT-компании получат квоты на трудоустройство иностранных специалистов. Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство, что значительно упрощает жизнь таких иностранных работников в Украине.

Что получает работник

  • 10 лет свободного проживания и работы в Украине;
  • возможность регистрации физического лица-предпринимателя с целью создания собственного бизнеса;
  • не нужно получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;
  • человек может неограниченное количество раз выезжать за пределы Украины и возвращаться без необходимости оформлять визу;
  • не нужно привязываться к конкретному месту или должности;
  • приоритетное право на получение гражданства Украины;
  • возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей.

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Что нужно сделать?

  1. оформить документы с помощью ГМС;
  2. подать пакет документов в ГМС по месту фактического проживания или в консульство, если вы за границей;
  3. ГМС проверяет документы иностранца;
  4. обратиться в соответствующее территориальное подразделения ГМС с заявлением о получении вида на жительство;
  5. через 15 дней забрать свое удостоверение;
  6. после получения вида на жительство нужно в 30-дневный срок зарегистрировать место своего проживания.

Кабмин признал цифровой паспорт в приложении Дія

Кабинет министров Украины принял постановление об электронных паспортах в приложении Дия 15 апреля.

Отныне электронные паспорта можно использовать как удостоверение личности, если остановит полиция, а также на почте, при получении посылок, писем и при покупке алкоголя или табака для подтверждения совершеннолетия.

В Минцифры разрабатывают возможности использования приложения Дия во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом, а также для медицинского обслуживания и банковских операций.

Источник: Министерство цифровой трансформации

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