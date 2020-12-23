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Кабмін спростив умови переїзду в Україну для білоруських програмістів

Уряд ще більше спростив умови переїзду в Україну для білоруських програмістів. Тепер посвідки на тимчасове проживання вони зможуть отримати у скорочений термін, впродовж трьох днів, замість 15. Наразі такою послугою скористалися близько двох тисяч білорусів.

Переїхати в Україну простіше, аніж у ту ж Литву, адже у нас немає мовних барєрів. За даними Мінцифри, нині в Україну з Білорусі частково переїхали вже 40 компаній. Їх могло бути більше, впевнені в Європейській асоціації програмної інженерії, але білорусів відлякує наше високе оподаткування.

Також їм не зрозуміла система, коли IT-компанії, уникаючи сплати податків, оформляють своїх працівників як ФОПів.

У Білорусі діє пільговий правовий режим для IT- компаній, так званий Парк високих технологій. Тамтешні фірми платять спрощений податок – 9%. Щось схоже хочуть зробити і в Україні – це проект Дія Сіті, над яким активно працюють у Мінцифрі.

Квоти для білорусів

14 серпня Кабінет міністрів України забезпечив можливість імміграції в Україну 5 тис. білоруських ІТ-фахівців.

Що отримує працівник

  • 10 років вільного проживання та роботи в Україні;
  • можливість реєстрації фізичної особи-підприємця з метою провадження власного бізнесу;
  • не потрібно отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
  • особа може необмежену кількість разів виїжджати за межі України та повертатись без необхідності оформлювати візу;
  • не потрібно прив’язуватися до конкретного місця чи посади;
  • пріоритетне право на отримання громадянства України;
  • можливість іммігрувати до України разом зі своєю родиною.

Залучені в межах квоти працівники отримають посвідку на постійне проживання, що значно спрощує життя таких іноземних працівників в Україні.

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