Кайтсерфінг в Україні. Скільки коштує купити спорядження і де навчають

Повітряний змій, дошка і сильний вітер – це три складові, що потрібні для кайтсерфінгу. Цей вид спорту в Україні розвивається вже 15 років.

Займатися кайтсерфінгом професійно задоволення не з дешевих. Екіпіровка та постійні тренування за кордоном влітають у чималу копійку, але закоханих у солоні хвилі і потужний вітер це не зупиняє.

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На Тилігульському лимані віднедавна працює постійна база федерації кайту – де спробувати свої сили може кожен.

Кайтсерфери кажуть, що це не спорт, а спосіб життя. Долучитись до польотів по поверхні води тепер можна на постійній базі федерації кайтсерфінгу України на Тилігульському лимані.

Кайтсерфінг вигадали гавайці. Вид спорту екстремальний, саме адреналін і приваблює прихильників.

На базі працює школа для новачків. Тренери запевняють, що за 10 занять можна опанувати кайт і підкорити вітер.

Кайтсерфінг розвивається в Україні понад 15 років. Аматорів більшає, а от професіоналів небагато. Спорт не з дешевих, екіпірування коштує від $2,5 тис., а за потужним вітром для постійних тренувань треба їздити за кордон.

У вересні, в селі Грибівка на Одещині та на Тилігульському лимані на Миколаївщині відбудеться етап Чемпіонату України з кайтсерфінгу і тиха водойма розквітне десятками різнобарвних повітряних зміїв.

Нагадаємо, першим суперником Усика у надважкій вазі стане росіянин Федосов.

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