Одна из самых известных ринг-герл UFC Арианни Селесте решила позагорать в бикини на пляже в Гонолулу.
Арианни Селесте получила бешеную популярность благодаря работе ринг-герл на матчах UFC. Девушка на гонорарах от поединков смогла заработать $1 млн и считается самой богатой ринг-герл организации.
Свою карьеру ринг-герл она начала в 2006 году, став знаменитостью среди бойцов-любителей в одном из клубов Лас-Вегаса. Многие считают, что обаятельная внешность досталась Арианни благодаря мексикано-филиппинским корням.
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Американка шесть раз становилась лауреатом премии World MMA Awards в категории Ринг-герл года.
Накануне Арианни поделилась со своими фолловерами в Instagram потрясающим фото с отдыха на пляже в Гонололу.
В Instagram у девушки более 3,2 млн подписчиков, которых она часто радует пикантными снимками. В прошлом году ринг-герл выпустила откровенный календарь на 2019 со своими откровенными снимками.
Кстати, Арианни Селесте – это лишь псевдоним звезды UFC, настоящее имя девушки Пенелопа Лопес.
Ранее Факты ICTV писали, что девушка футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес эротично станцевала в рекламе нижнего белья.
Фото: Arianny Celeste UFC