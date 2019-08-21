Одна из самых известных ринг-герл UFC Арианни Селесте решила позагорать в бикини на пляже в Гонолулу.

Арианни Селесте получила бешеную популярность благодаря работе ринг-герл на матчах UFC. Девушка на гонорарах от поединков смогла заработать $1 млн и считается самой богатой ринг-герл организации.

Свою карьеру ринг-герл она начала в 2006 году, став знаменитостью среди бойцов-любителей в одном из клубов Лас-Вегаса. Многие считают, что обаятельная внешность досталась Арианни благодаря мексикано-филиппинским корням.

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Американка шесть раз становилась лауреатом премии World MMA Awards в категории Ринг-герл года.

Накануне Арианни поделилась со своими фолловерами в Instagram потрясающим фото с отдыха на пляже в Гонололу.

В Instagram у девушки более 3,2 млн подписчиков, которых она часто радует пикантными снимками. В прошлом году ринг-герл выпустила откровенный календарь на 2019 со своими откровенными снимками.











































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Кстати, Арианни Селесте – это лишь псевдоним звезды UFC, настоящее имя девушки Пенелопа Лопес.

Ранее Факты ICTV писали, что девушка футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес эротично станцевала в рекламе нижнего белья.

Фото: Arianny Celeste UFC