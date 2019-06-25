Кандидати від Голосу зобов’язалися не йти в Раду більше двох термінів

Партія Голос обіцяє ініціювати зміни до Конституції України, щоб максимально оновити владу.

Соратники Святослава Вакарчука пропонують законодавчо закріпити, що депутат може працювати у Верховній раді не більше двох каденцій поспіль.

Читайте: Почали переговори з Вакарчуком і Гриценком – Садовий про єдиних кандидатів

І така норма має діяти вже для наступного скликання парламенту. Адже за словами Вакарчука, аби змінити Україну, треба змінити Раду.

Бо нині понад 90% українців не довіряють старому парламенту. Тож треба відправити депутатів на політичну пенсію і дати можливість молодим фахівцям будувати майбутнє України – наголошує лідер партії Голос.

Також політсила пропонує відкликати мандат за систематичні прогули. Ці ініціативи скріпили підписами.

Нагадаємо, Вакарчук назвав імена трьох донорів Голосу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.