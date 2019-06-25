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Кандидати від Голосу зобов’язалися не йти в Раду більше двох термінів

Партія Голос обіцяє ініціювати зміни до Конституції України, щоб максимально оновити владу.

Соратники Святослава Вакарчука пропонують законодавчо закріпити, що депутат може працювати у Верховній раді не більше двох каденцій поспіль.

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І така норма має діяти вже для наступного скликання парламенту. Адже за словами Вакарчука, аби змінити Україну, треба змінити Раду.

Бо нині понад 90% українців не довіряють старому парламенту. Тож треба відправити депутатів на політичну пенсію і дати можливість молодим фахівцям будувати майбутнє України – наголошує лідер партії Голос.

Також політсила пропонує відкликати мандат за систематичні прогули. Ці ініціативи скріпили підписами.

Нагадаємо, Вакарчук назвав імена трьох донорів Голосу.

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