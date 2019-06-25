Кандидати від Голосу зобов’язалися не йти в Раду більше двох термінів
Партія Голос обіцяє ініціювати зміни до Конституції України, щоб максимально оновити владу.
Соратники Святослава Вакарчука пропонують законодавчо закріпити, що депутат може працювати у Верховній раді не більше двох каденцій поспіль.
Читайте: Почали переговори з Вакарчуком і Гриценком – Садовий про єдиних кандидатів
І така норма має діяти вже для наступного скликання парламенту. Адже за словами Вакарчука, аби змінити Україну, треба змінити Раду.
Бо нині понад 90% українців не довіряють старому парламенту. Тож треба відправити депутатів на політичну пенсію і дати можливість молодим фахівцям будувати майбутнє України – наголошує лідер партії Голос.
Також політсила пропонує відкликати мандат за систематичні прогули. Ці ініціативи скріпили підписами.
Нагадаємо, Вакарчук назвав імена трьох донорів Голосу.