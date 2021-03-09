Карантин на Закарпатті: в області медичний колапс і нестача ліжок

Закарпаття на межі медичного колапсу. Область від учора у червоній карантинній зоні. Тут щодня виявляють близько 500 нових хворих, а реанімації переповнені. Не вистачає ліжок та кисню.

За словами медиків, якщо ситуація не зміниться, доведеться вибирати кого рятувати. З 8 березня школи перейшли на дистанційне навчання, закриті всі магазини, окрім продуктових. Також в області не ходить громадський транспорт.

Лише за останній тиждень у сімнадцятьох лікарнях, де приймають інфікованих, додали понад двісті ліжок, загалом їх майже 2,5 тис.

Найближчими днями влада планує облаштувати додаткові койко-місця. Проте ситуації це не рятує, адже майже усі госпіталізовані у тяжкому стані.

Половина хворих потребує інтенсивної терапії, реанімації вже давно заповнені. Кисню катастрофічно бракує. Мало концентраторів, електромережа не витримує навантаження, не вистачає й медиків.

Директор Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк зазначив, що кількість ліжок збільшити можна, проте забезпечити їх киснем та медичними працівниками неможливо.

В області вже відсортовують пацієнтів, бо для всіх місця немає. Беруться лікувати лише перспективних до життя.

Третя хвиля хвороби надто складна, а коронавірус помолодшав. Все частіше хвороба вражає тридцятирічних, без супутніх захворювань. Їх складно рятувати.

На Закарпатті кафе та ресторани можуть працювати тільки на виніс. Та попри таку невтішну ситуацію із захворюваністю, карантинних вимог тут дотримуються не всі. Деякі нічні клуби вчора влаштували гучні святкові вечірки. Зараз на вулицях людей мало. Ті, кого ми зустріли, підтримують введені обмеження.

Потяги на території області не зупиняються. Укрзалізниця запускає спецрейси, що сполучать карантинне Закарпаття зі столицею, сходом та півднем країни для повернення туристів додому до 14 березня.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 9 березня на коронавірус в Україні захворіла 3 261 особа. Загалом за весь час пандемії було зафіксовано 1 410 061 випадок Сovid-19.

За добу в Україні подолали коронавірусну хворобу 975 осіб, загалом – 1 199 229. Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли за день 76 українців, за весь час пандемії зафіксували 27 204 летальних випадки.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у Києві (201).

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