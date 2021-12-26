Католическое Рождество 2021: как праздновали в Днепре, Харькове и Львове

Причуды погоды не помешали празднованию Рождества Христова по григорианскому календарю. Более 25% православных украинцев, ныне чтят этот день именно 25 декабря. Эта традиция начинает приживаться в Украине и православная церковь не против.

В Днепр на новогодний флешмоб съехались автовладельцы из нескольких областей. Они попытались установить рекорд на самую большую автоелку Украины.

Тем временем харьковчан удивляют музыканты оркестра академии Нацгвардии и хор местного вуза. Прямо посреди ТРЦ, шопинговую суматоху, остановил военный оркестр.

Колядует и рождественский Львов. Несмотря на мороз, колядники собирают десятки поклонников.

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