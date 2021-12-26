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Факти / Відео / Україна

Католицьке Різдво 2021: як святкували у Дніпрі, Харкові та Львові

Марія Малевська журналіст програми Вікна Новини Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Примхи погоди не завадили святкуванню Різдва Христового за григоріанським календарем. Понад 25% православних українців, нині шанують цей день саме 25 грудня. Ця традиція починає приживатися в Україні і православна церква не проти.

У Дніпро на новорічний флешмоб з’їхалися автовласники з кількох областей. Вони спробували встановити рекорд на найбільшу автоялинку України.

А тим часом харків’ян дивують музиканти оркестру академії Нацгвардії та хор місцевого вишу.  Просто посеред ТРЦ, шопінгову метушню запинив військовий оркестр.

Колядує і різдвяний Львів. Попри мороз, колядники збирають десятки шанувальників.

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