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Анастасія Рогожінська |

Кибератаки могут привести к войне: Байден об угрозах со стороны РФ и Китая

Кибератаки могут привести к реальной войне между великими государствами с применением настоящего оружия.

Об этом заявил 46-й президент США Джо Байден во время посещения Офиса директора национальной разведки в Маклине (штат Виргиния).

Во время посещения глава Штатов говорил много об угрозе со стороны России и Китая.

Байден предостерег, что китайской лидер Си Цзиньпин решительно настроен к середине 2040-х сделать КНР самой мощной военной силой в мире, а экономику страны — весомой.

Также американский президент заявил, что РФ пытается использовать дезинформацию для очередного вмешательства в выборы Штатов, которые должны пройти в 2022 году.

Кроме того, он отметил, что президент РФ Владимир Путин знает, что американские разведчики лучше его команды, поэтому это его очень беспокоит.

По мнению Байдена, с Россией нужно вести диалог и сотрудничать там, где интересы совпадают. Однако не стоит забывать об опасности.

— Когда я общался с Путиным, то увидел, что у него реальные проблемы. Он сидит на экономике с ядерным оружием и нефтью — и больше ничего. Это восьмая по величине экономика мира, — объяснил Байден.

По его словам, Путин знает, что по-настоящему в трудном положении, и это делает его еще более опасным.

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