Кібератаки можуть призвести до війни: Байден про загрози з боку РФ та Китаю
Кібератаки можуть призвести до реальної війни між великими державами із застосуванням справжньої зброї.
Про це заявив 46-й президент США Джо Байден під час відвідин Офісу директора національної розвідки в Макліні (штат Віргінія).
Під час відвідин глава Штатів говорив багато про загрозу з боку Росії та Китаю.
Байден застеріг, що китайській лідер Сі Цзіньпін рішуче налаштований до середини 2040-х зробити КНР найпотужнішою військовою силою у світі, а економіку країни – найвагомішою.
Також американський президент заявив, що РФ намагається використати дезінформацію для чергового втручання в вибори Штатів, які мають пройти у 2022 році.
Окрім того він запевнив, що президент РФ Володимир Путін знає, що американські розвідники кращі за його команду, тому це його дуже турбує.
На думку Байдена, з Росією треба вести діалог і співпрацювати там, де інтереси збігаються. Однак не варто забувати про небезпеку.
– Коли я спілкувався з Путіним, то побачив, що у нього реальні проблеми. Він сидить на економіці з ядерною зброєю та нафтою – і більше нічого. Це восьма за розміром економіка світу, – пояснив Байден.
За його словами, Путін знає, що по-справжньому у скрутному становищі, і це робить його ще небезпечнішим.