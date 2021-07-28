Кібератаки можуть призвести до війни: Байден про загрози з боку РФ та Китаю

Кібератаки можуть призвести до реальної війни між великими державами із застосуванням справжньої зброї.

Про це заявив 46-й президент США Джо Байден під час відвідин Офісу директора національної розвідки в Макліні (штат Віргінія).

Під час відвідин глава Штатів говорив багато про загрозу з боку Росії та Китаю.

Байден застеріг, що китайській лідер Сі Цзіньпін рішуче налаштований до середини 2040-х зробити КНР найпотужнішою військовою силою у світі, а економіку країни – найвагомішою.

Також американський президент заявив, що РФ намагається використати дезінформацію для чергового втручання в вибори Штатів, які мають пройти у 2022 році.

Окрім того він запевнив, що президент РФ Володимир Путін знає, що американські розвідники кращі за його команду, тому це його дуже турбує.

На думку Байдена, з Росією треба вести діалог і співпрацювати там, де інтереси збігаються. Однак не варто забувати про небезпеку.

– Коли я спілкувався з Путіним, то побачив, що у нього реальні проблеми. Він сидить на економіці з ядерною зброєю та нафтою – і більше нічого. Це восьма за розміром економіка світу, – пояснив Байден.

За його словами, Путін знає, що по-справжньому у скрутному становищі, і це робить його ще небезпечнішим.

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