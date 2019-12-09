Число жертв пожара в Одессе возросло до 12 человек. Поиски еще шести продолжаются

При расчистке последствий пожара в Одесском экономическом колледже найдено еще два тела. Таким образом количество жертв возросло до 12.

Из-за пожара отстранен от должности начальника ДСНС в Одесской области. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук, он осмотрел руины сгоревшего учебного заведения, в котором погибли 12 человек. Поиски еще шести продолжаются, опрошено более 100 свидетелей, назначены десятки экспертиз.

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Шестой день спасатели расчищают завалы в на пепелище экономического колледжа на улице Троицкой в ​​Одессе. Уже вывезли 130 грузовиков остатков здания. Пожарище местами до сих пор тлеет.

Накануне на месте трагедии побывал премьер-министр Украины. Во время большого совещания с руководством всех задействованных служб прозвучали кадровые решения.

С должности также уволили и директора департамента образования и науки Одесской обладминистрации Алексея Лончака. В ближайшее время в Раде создадут временную следственную комиссию по расследованию трагедии.

Предварительно она начнет работать в Одессе с 10 декабря. Ежедневно в социальных сетях появляются новые просьбы к горожанам о необходимых для пожарных вещи. Впрочем, в ГСЧС уверяют, что спасатели всем обеспечены.

А в МВД уже готовят пакет противопожарных законопроектов. Одно из предложений – это выделение 1% от бюджета организаций на технику пожарной безопасности. Также обещают повысить штрафы за его нарушение.

Напомним, Гончарук дал две недели на расследование причин пожара в Одессе.

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