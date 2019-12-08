Пожар в Одессе: люди приносят цветы на место трагедии, разбор завалов продолжается

Число жертв одесской трагедии достигло десяти человек. 7 декабря вечером остановилось сердце спасателя Сергея Шатохина, который четыре дня был в коме. 4 декабря, когда он поднимался по лестнице чтобы эвакуировать людей, на него упала студентка, которая умерла в тот же день в больнице. Ранее спасатели нашли 8 тел.

Среди опознанных погибших – 16-летний Кирилл Трофимчук. Неизвестна судьба еще 6 человек. Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря национальным днем ​​траура.

Спасатели непрерывно разбирают завалы. Все еще существует угроза обвала, а иногда появляется тление. Спасателей поддерживают волонтеры и местные власти.

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В то же время в Одессе нарастает возмущение. К месту трагедии пришли с полсотни людей на митинг под лозунгом Халатность убивает. Участники требовали отстранить главу ГСЧС Одесской области Виктора Федорчака, провести немедленное расследование и проверить технику пожарной безопасности во всех общественных местах.

На улицу Троицкую, где произошла трагедия, люди приносят цветы и зажигают свечи на импровизированном мемориале.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что к поискам пропавших в одесском колледже присоединились спасатели из Киева.

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