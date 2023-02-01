Когда Украине предоставят истребители F-16

Поставки оружия в Украину обсуждаются почти каждый день. Норвегия сообщила, что отправит в Украину танки Leopard 2 как можно скорее. Вероятнейшая дата – конец марта. Соединенные Штаты уже отправили в Украину 60 боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщило транспортное командование американских вооруженных сил. И это первая партия БМП в рамках пакета военной помощи почти на три миллиарда долларов. Точного количества Осло пока не называет. В то же время, среди союзников продолжается дискуссия по отправке в Украину истребителей.

Передавать или нет истребители F-16 Украине — мнения союзников пока расходятся. На вопрос журналистов предоставят ли США самолеты Украине — президент Джо Байден ответил короткое “нет”. В Вашингтоне уверяют — Киеву поставляют достаточное количество вооружения:

Я могу сказать, что многие вооружения уже поставляются и будут отправлены в ближайшие недели и месяцы. Эти виды вооружений, как мы ожидаем, будут иметь решающее значение в боевых действиях теперь, в зимнее время, а также весной – Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям в интервью телекомпании CNN

Похожие заявления раздаются и из Германии. А вот во Франции в это время рассматривают просьбу Киева начать обучение украинских летчиков на французских истребителях. Снабжение боевой авиации прокомментировали во время встречи в Гааге президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Нидерландов Марк Рютте. Макрон заявил, что ничего не исключает, но Украине придется официально подать запрос на самолеты:

Все зависит от поступающих запросов, а не от слухов. Запросы пока не сформулированы, но всякий раз, когда мы получаем такие запросы, мы их рассматриваем. Также мы должны убедиться, что это не приведет к эскалации, чтобы снаряжение, которое мы предоставляем, не будет использовано для удара по русской земле, а помогло Украине защитить свою территорию – Эммануэль Макрон, президент Франции.

Никаких запретов на поставку оружия Украине не существует – подтвердил и Марк Рютте. И также отметил, пока его страна не получала запросы на истребители:

Разговоров о поставках F-16 в Украину не было. Запросов тоже. Но нет никаких табу – это действительно был бы большой шаг. Мы обсуждаем с нашими союзниками, что мы можем делать – Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если все страны НАТО примут решение, они готовы отправить нам F-16.

Западные истребители – это следующая большая цель Украины после наступательных танков. На замену своему парку самолетов советских времен, Киев хочет получить современные американские истребители F-16 или F-15, или же европейские аналоги — как немецкие Tornado или шведские Gripen. В интервью западным СМИ представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат оценил необходимое количество бортов в две сотни.

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