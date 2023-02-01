Коли Україні нададуть винищувачі F-16

Постачання зброї в Україну обговорюється ледь не щодня. Норвегія повідомила, що відправить в Україну танки Leopard 2 якнайшвидше. Найімовірніша дата – кінець березня. Тим часом Сполучені Штати вже відправили в Україну 60 бойових машин піхоти Bradley. Про це повідомило транспортне командування американських збройних сил. І це перша партія БМП в рамках пакета військової допомоги на майже три мільярди доларів. Точної кількості Осло поки що не називає. Водночас серед союзників триває дискусія щодо відправлення в Україну винищувачів.

Передавати чи ні винищувачі F-16 Україні – думки союзників поки що різняться. Так, на питання журналістів чи нададуть США літаки Україні – президент Джо Байден відповів коротке “ні”. У Вашингтоні запевняють – Києву постачають достатньо озброєння:

Я можу сказати, що багато озброєнь вже поставляється і будуть відправлені найближчими тижнями та місяцями. Ці види озброєнь, як ми очікуємо, матимуть вирішальне значення у бойових діях тепер, у зимовий час, і навіть навесні – Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій в інтерв’ю телекомпанії CNN

Схожі на американські заяви лунають і з Німеччини. А от у Франції тим часом розглядають прохання Києва почати навчання українських льотчиків на французьких винищувачах. Постачання бойової авіації прокоментували під час зустрічі в Гаазі президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр Нідерландів Марк Рютте. Макрон заявив, що нічого не виключають, але Україні доведеться офіційно подати запит на літаки:

Все залежить від запитів, які надходять, а не від чуток. Запити поки не сформульовані, але кожного разу, коли ми отримуємо такі запити, ми їх розглядаємо. Також ми маємо переконатися, що це не призведе до ескалації, щоб спорядження, яке ми надаємо, не буде використано для удару по російській землі, а допомогло Україні захистити свою територію – Еммануель Макрон, президент Франції

Жодних заборон на постачання зброї Україні не існує – підтвердив і Марк Рютте. І також зазначив, поки його країна не отримувала запитів на винищувачі:

Розмов про постачання F-16 в Україну не було. Запитів теж. Але немає жодних табу – це дійсно був би великий крок. Ми обговорюємо з нашими союзниками, що ми можемо робити – Марк Рютте, прем’єр-міністр Нідерландів

Водночас прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, якщо усі країни НАТО ухвалять рішення, вони готові відправити нам F-16.

Західні винищувачі – це наступна велика мета України після наступальних танків. На заміну своєму парку літаків радянських часів, Київ хоче отримати сучасні американські винищувачі F-16 або F-15, або ж європейські аналоги – якими є німецькі Tornado чи шведські Gripen. В інтерв’ю західним ЗМІ речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат оцінив необхідну кількість бортів у дві сотні.

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