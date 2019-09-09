Насекомые как альтернатива мясу. Готовы ли украинцы есть сверчков и пчел

Эта еда необычная, но питательная. Азиаты и даже европейцы в голодные времена ели насекомых, чтобы выжить. Сейчас это больше экзотика. Кулинаров кузнечики, сверчки и пчелы вдохновляют на фантазии, а людям дают порцию полезного протеина. На вкус эта еда напоминает чипсы, жареное мясо, рыбу или овощи.

Среди живописных пейзажей Бакоты на Днестре – туристы жарят кузнечиков.

Елена и Анатолий побывали в Таиланде и с тех пор иногда готовят прыгунов. Важно просто подкорректировать свое мнение, – говорит популярный кулинарный блогер и ресторатор Евгений Клопотенко.

Евгений готовит простую закуску из пчел, которую подают в его ресторане. Основа – это подмор который есть у каждого пчеловода. Для хрустящего вкуса добавляет орешков – и закуска готова.

Кулинар говорит – такое блюдо может заменить стейк. И она – 100-процентно украинская.

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Если больше узнать о национальных кухнях окажется – что и европейцы, а не только азиаты пробовали насекомых.

Азиаты и использовали насекомых когда было нечего есть. Теперь и там это элемент экзотики. Но на вкус прыгунки, личинки, пауки – довольно приемлемые. Ведь хорошо прожаренные в масле, чтобы не вызвать желудочных расстройств.

Гастроэнтеролог говорит – в жареных насекомых вредна только жарка. Ведь крылатые и гусениц содержат полезные вещества и лишены вредных элементов, которые есть в мясе.

По подсчетам демографов в 2050 году на планете будет 9 млрд человек. Так что придется искать какие-то решения, чтобы прокормить себя и последующие поколения. А насекомые это возможная альтернатива мясу. Их легче вырастить, и в маленьких помещениях, и практически без воды. И на вкус они хороши – для тех, кто сможет убедить себя.

К слову, стейк из искусственного мяса. Цена и польза.

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