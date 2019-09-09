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Комахи як альтернатива м’ясу. Чи готові українці їсти цвіркунів і бджіл

Ця їжа незвична, але поживна. Азіати та навіть європейці  у голодні часи їли комах, аби вижити. Нині це більше екзотика. Кулінарів коники-стрибунці, цвіркуни та бджоли надихають на фантазії, а людям дають порцію корисного протеїну. На смак ця їжа нагадує чіпси, смажені м’ясо, рибу або овочі.

Серед мальовничих краєвидів Бакоти на Дністрі – туристи смажать коників-стрибунців.

Олена і Анатолій побували у Таїланді і відтоді іноді готують стрибунців. Важливо просто підкорегувати свій світогляд, – каже популярний кулінарний блогер і ресторатор Євген Клопотенко.

Євген готує просту закуску з бджіл, яку подають у його ресторані. Основа – це підмор який є у кожного бджоляра. Для хрумкого смаку додає горішків – і закуска готова.

Кулінар каже – така страва може замінити стейк. І вона – 100-відсотково українська.

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Якщо більше дізнатись про національні кухні виявиться – що і європейці, а не лише азіати куштували комах.

Азіати і використовували комах коли було нічого їсти. Тепер і там це елемент екзотики. Але на смак стрибунці, личинки, павуки – досить прийнятні. Адже добре просмажені у олії, аби не викликати шлункових розладів.

Гастроентеролог каже – у смажених комахах некорисне лише смаження. Адже крилаті та гусені містять корисні речовини і позбавлені шкідливих елементів, які є у м’ясі.

За підрахунками демографів у 2050 році на планеті буде 9 млрд людей. Тож доведеться шукати якісь рішення, аби прогодувати себе і наступні покоління. А комахи це можлива альтернатива м’ясу. Їх легше виростити, і у маленьких приміщеннях, і практично без води. Та й смакують вони добре – для тих, хто зможе себе переконати.

До слова, стейк зі штучного м’яса. Ціна та користь.

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