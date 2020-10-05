Контроль качества и бесплатное донорство: как реформируют службу крови

Впервые за 25 лет в Украине начнут реформировать службу крови. Депутаты приняли Закон, который обеспечит европейский подход к донорству крови.

Впервые будет создан национальный реестр лиц, сдающих кровь. Специалисты смогут узнать всю необходимую информацию о доноре, а донор – куда направят его образцы.

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Сдать плазму можно будет не по месту регистрации, а где удобно. В Украине появится система контроля и качества крови, а донорство станет безопасным и прозрачным процессом.

Новый закон позволяет определить уполномоченный орган, который будет контролировать деятельность всех центров крови. Он будет предоставлять им лицензии. Усилят и государственный контроль за качеством и безопасностью на каждом этапе – сразу после сдачи и перед переливанием. То есть впервые появится система.

— Раньше такого понятия, как система крови у нас не было. Грубо говоря, при каждой больнице было свое отделение. Теперь же один орган будет контролировать деятельность и предоставлять лицензии, – подчеркивает основательница благотворительного донорского проекта Сдай кровь.

Наконец в правовом поле смогут работать и общественные и волонтерские организации, которые помогают популяризировать донорство крови. В частности, и команда Мотохелп. Они на своих байках ежедневно доставляют образцы от центров сдачи в больницы. Кроме того, донорство станет бесплатным.

Законопроект о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови депутаты Верховной Рады Украины приняли большинством голосов 30 сентября 2020.