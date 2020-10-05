Контроль якості та безкоштовне донорство: як реформують службу крові

Вперше за 25 років в Україні почнуть реформувати службу крові. Депутати ухвалили Закон, який забезпечить європейський підхід до донорства крові.

Вперше буде створено національний реєстр осіб, які здають кров. Фахівці зможуть дізнатись усю необхідну інформацію про донора, а донор – куди спрямують його зразки.

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Здати плазму можна буде не за місцем реєстрації, а де зручно. В Україні з’явиться система контролю і якості крові, а донорство стане безпечним та прозорим процесом.

Новий Закон дозволяє визначити уповноважений орган, який контролюватиме діяльність усіх центрів крові. Він надаватиме їм ліцензії. Посилять і державний контроль за якістю та безпечністю на кожному етапі – одразу після здачі та перед переливанням. Тобто вперше з’явиться система.

– Раніше такого поняття, як система крові в нас не було. Грубо кажучи, при кожній лікарні було своє відділення. Тепер же один орган буде контролювати діяльність та надавати ліцензії, – підкреслює засновниця благодійного донорського проекту Здай кров.

Нарешті у правовому полі зможуть працювати і громадські та волонтерські організації, які допомагають популяризувати донорство крові. Зокрема, й команда Мотохелп. Вони на своїх байках щодня доставляють зразки від центрів здачі до лікарень. Окрім того, донорство стане безкоштовним.

Законопроект про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові депутати Верховної Ради України ухвалили більшістю голосів 30 вересня 2020 року.