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Факты / Видео / Украина / Общество

Коронакризис и неурожай: как вырастут цены на продукты в Украине

По статистике, украинцы тратят на продукты и еду почти половину своих доходов.

Кроме коронавирусного кризиса, в 2020 году в Украине был неудачный урожай, что будет означать повышение цен на продукты.

По мнению экспертов, больше всего в этом году подорожает подсолнечное масло, хлеб и сахар: производство аграрной продукции сократится на 10%, зерна и пшеницы — на 20%, подсолнуха и сахара — в пределах 30%.

В обычных супермаркетах хлеб уже подорожал на 5-8%.

Недополученный урожай зерновых также повлияет и на мясную и молочную продукцию. Свинина может подорожать до 20%.

Однако наиболее неутешительный прогноз достался гречке: до конца зимы 2021 цена может вырасти почти на 50%.

Эксперты успокаивают — производители не могут поднимать цены так, как им хочется, ведь стоит учитывать покупательную способность населения.

Неурожай 2020 в Украине ударил не только по потребителям, но и по аграриям.

В регионах прекращают работу сотни фермерских хозяйств: в Одесской области эта цифра достигает тысячи.

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