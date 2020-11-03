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Коронакриза та неврожай: як зростуть ціни на продукти в Україні

За статистикою, українці витрачають на продукти та їжу майже половину своїх доходів.

Окрім коронавірусної кризи, у 2020 році в Україні був невдалий врожай, що означатиме підвищення цін на продукти.

На думку експертів, найбільше цьогоріч здорожчає олія, хліб та цукор: виробництво аграрної продукції скоротиться на 10%, зерна і пшениці – на 20%, соняшника та цукру – в межах 30%.

У звичайних супермаркетах хліб здорожчав уже на 5-8%.

Недоотриманий врожай зернових також вплине і на м’ясну та молочну продукцію. Свинина може здорожчати до 20%.

Однак найбільш невтішний прогноз щодо гречки: до кінця зими 2021 року ціна може зрости майже на 50%.

Експерти заспокоюють – виробники не можуть піднімати ціни так, як їм хочеться, адже варто зважати на купівельну спроможність населення.

Неврожай 2020 в Україні вдарить не лише по споживачах, а й по аграріях.

В регіонах припиняють роботу сотні фермерських господарств: на Одещині ця цифра сягає тисячі.

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