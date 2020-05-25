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Факты / Видео / Украина / Общество

Коронавирус в Украине: десятки инфицированных медиков на Харьковщине и закрытые села

В харьковской областной инфекционной больнице два десятка медиков с коронавирусом. Госпитализированы главврач инфекционки, его заместитель и анестезиологи, в том числе и те, кто прибыл на подмогу коллегам из других больниц. Сейчас в медучреждении 5 анестезиологов, но все необходимые реанимационные мероприятия выполняются, несмотря на то, что больница переполнена.

В Здолбуновском интернате для пожилых людей в Ровенской области установили карантинный пост. Количество больных среди работников и подопечных в заведении растет — сейчас уже 28. Всего в области инфицированных почти полторы тысячи.

Из-за сложной эпидемической ситуации в волынской психбольнице усиливают карантинные мероприятия в поселке Олыка. Вспышку коронавирусной инфекции там зафиксировали еще 4 мая. Сейчас уже 23 больных, более половины — медперсонал, одна пациентка умерла. Подробнее о ситуации в регионах смотрите в сборном сюжете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о вспышке болезни на Закарпатье.

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