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Факты / Видео / Украина

Вспышка болезни на Закарпатье и напряженная ситуация в Киеве — коронавирус в Украине

В Киеве за сутки более полусотни новых больных коронавирусом. Это на 7 больше, чем обнаружили днем ранее. Собственно, за прошедший день больше всего новых инфицированных в столице — 54, Черновицкой области — 64, и Ровенской — 49.

Не уменьшается статистика на Львовщине. Вспышка в одном из сел на Закарпатье. А вот на Прикарпатье уже готовятся открывать детские сады — там ежедневно уменьшается количество новых больных.

Подробнее о ситуации в стране смотрите в сборном сюжете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о возобновлении работы общественного транспорта.

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