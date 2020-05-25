Коронавірус в Україні: десятки інфікованих медиків на Харківщині та закриті села

В харківській обласній інфекційній лікарні два десятки медиків з коронавірусом. Госпіталізовані головлікар інфекційки, його заступниця та анестезіологи, зокрема й ті, хто прибув на підмогу колегам з інших лікарень. Зараз у медзакладі 5 анестезіологів, але всі необхідні реанімаційні заходи виконуються, попри те, що лікарня переповнена.

У Здолбунівському інтернаті для літніх людей, що на Рівненщині, встановили карантинний пост. Кількість хворих серед працівників та підопічних в закладі зростає – нині вже 28. Усього в області інфікованих майже півтори тисячі.

Через складну епідемічну ситуацію у волинській психлікарні посилюють карантинні заходи в селищі Олика. Спалах коронавірусної інфекції там зафіксували ще 4 травня. Нині вже 23 недужих, понад половина – медперсонал, одна пацієнтка померла. Докладніше про ситуацію в регіонах дивіться у збірному сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про спалах хвороби на Закарпатті.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.