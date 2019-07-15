Косивчанин два года не может узаконить маленькую домашнюю ГЭС – мешает закон

Приручить воду попытался косивчанин Иван Григорчук. На собственном дворе, граничащем с рекой, установил вращающееся колесо, генератор и специальную конструкцию. Все придумал и смастерил собственноручно. Но узаконить домашнюю гидроэлектростанцию ​​мужчине не удается. Из-за бюрократии и нюансов в законодательстве его и сына энергетики водят за нос уже два года.

На своем дворе Иван Григорчук построил коттеджи, принимает туристов. Живет на берегу горной реки, и решил приручить неудержимый поток – самостоятельно возвел здесь микрогидроелектростанцию.

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Вращающееся колесо смастерил сам, переделывал дважды. Установил ветровой генератор. Чтобы быстрая вода его не сорвала, придумал специальную установку, которая поднимает и опускает круг с лопастями. МикроГЭС не причиняет никакого вреда для реки. Напротив, Иван собственными силами подмурувал подпорную стену. Поэтому подтопления или смещение берега, как это происходит у соседей, ему не грозит.

Мощность микрогидроелектростанции мизерная – до 5 кВт. Уже два года мужчина вместе с сыном пытается узаконить эту установку. Но местные энергетики отказываются, они направили мужчин в Водные ресурсы Украины, чтобы получить разрешение, а там сказали, что это не их компетенция. В следующий раз энергетики потребовали разрешение от городского совета. Депутаты приходили – никаких претензий к косивчанину нет.

В конце энергетики признают, шансов узаконить установку нет. Закон об альтернативных источниках энергии неумолим – позволяет генерировать энергию с помощью солнца и ветра, вода – вне закона. Каждый, кто хочет использовать энергию воды, должен получить соответствующую лицензию. Она бесплатная, но получить разрешение из-за бюрократии почти нереально.

В Украине пропагандируют активное использование возобновляемых источников энергии. Но поддерживают только крупные предприятия. Простым людям, которые стремятся также приобщиться к энергетической независимости, на уступки не идут.

Напомним, из-за слишком низкого тарифа, а также несанкционированный отбор топлива и долги облгазов на грани банкротства оказался оператор отечественной ГТС.

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