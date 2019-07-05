Как новый рынок электроэнергии повлиял на тарифы

Неизменный тариф для населения, но практически катастрофа для заводов, водоканалов и малого бизнеса. Такие результаты первых дней работы так называемого рынка электроэнергии.

Для бытовых потребителей тариф, по предварительным данным, уже вырос с 15% до 30%. Хотя чиновники обещали, что со стартом рынка электричество для бизнеса не подорожает.

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С 1 июля в Украине действует новый рынок электроэнергии. Впервые ею начали торговать на бирже, а цену определять по рыночным правилам спроса-предложения.

Соответствующая реформа была предусмотрена специальным законом. Хотя эксперты и энергетики настаивали на неготовности рынка и необходимости перенести его запуск, чтобы не допустить неконтролируемого подорожания.

Но чиновники не прислушались и заверили: цены не вырастут, потому что государственные энергокомпании обязали продавать электричество населению по действующему, фиксированному тарифу. Но бизнес, несмотря на обещания чиновников, уже понес потери.

Одними из первых от этого пострадали водоканалы. Например, в Херсоне в первый же день работы рынка тариф вырос более чем гривну – до 3 грн 13 коп за киловатт-час. Такой рыночный сюрприз за месяц выльется водоканала в 2,5 миллиона убытков.

В президентской команде о таком негативе предупреждали заранее. А Владимир Зеленский даже подавал законопроекты об отсрочке рынке, и депутаты их рассмотрели. Следовательно, в настоящее время на Банковой думают, как поспешно запущенную реформу усовершенствовать уже в процессе.

Впрочем, для совершенствования рынка нужны законодательные изменения. Действующий парламент в них не заинтересован. Поэтому специалисты надеются, что это сделает уже следующий состав Верховной Рады. А пока на злоупотребления на новом рынке электричества призывают реагировать Антимонопольный комитет.

Напомним, правительство ограничило стоимость тепловой энергии в системе централизованного отопления на уровне 1,4 тыс. грн за 1 Гкал.

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