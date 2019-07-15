Косівчанин два роки не може узаконити маленьку домашню ГЕС – заважає закон

Приручити воду спробував косівчанин Іван Григорчук. На власному подвір’ї, яке межує з рікою, встановив обертове колесо, генератор і спеціальну конструкцію. Усе придумав і змайстрував власноруч. Та узаконити домашню гідроелектростанцію чоловікові не вдається. Через бюрократію та нюанси у законодавстві його та сина енергетики водять за ніс уже два роки.

На своєму подвір’ї Іван Григорчук побудував котеджі, приймає туристів. Живе на березі гірської ріки, і вирішив приручити нестримний потік – самотужки звів тут мікрогідроелектростанцію.

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Обертове колесо змайстрував сам, переробляв двічі. Встановив вітровий генератор. Аби швидка вода його не зірвала, вигадав спеціальну установку, що піднімає та опускає коло з лопастями. МікроГЕС не завдає жодної шкоди для ріки. Навпаки, Іван власними силами підмурував підпірну стіну. Тому підтоплення чи зсув берега, як це відбувається у сусідів, йому не загрожує.

Потужність мікрогідроелектростанції мізерна – до 5 кВт. Вже два роки чоловік разом із сином намагається узаконити цю установку. Та місцеві енергетики відмовляються, вони направили чоловіків у Водні ресурси України, щоб отримати дозвіл, а там сказали, що це не їхня компетенція. Наступного разу енергетики зажадали дозвіл від міської ради. Депутати приходили – жодних претензій до косівчанина не мають.

Врешті енергетики визнають, шансів узаконити установку немає. Закон про альтернативні джерела енергії невблаганний – дозволяє генерувати енергію за допомогою сонця та вітру, вода – поза законом. Кожен, хто хоче використовувати енергію води, має отримати відповідну ліцензію. Вона безкоштовна, але отримати дозвіл через бюрократію майже нереально.

В Україні пропагують активне використання відновних джерел енергії. Натомість підтримують тільки потужні підприємства. Простим людям, які прагнуть також долучити до енергетичної незалежності, на поступки не йдуть.

Нагадаємо, через занизький тариф, а також несанкціонований відбір палива та борги облгазів на межі банкрутства опинився оператор вітчизняної ГТС.

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