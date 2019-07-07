Козья ферма на Кировоградщине: как разводят альпийскую породу и выгоден ли бизнес

На Кировоградщине работает хозяйство, где разводят породистых альпийских коз. Это одна из древнейших и популярнейших в мире пород. Выведена порода в Швейцарии – завоевала Францию, Италию, Америку.

В Украину попала только с прошлого века. Сергей два года назад приобрел коренных француженок на свою ферму. Благодаря тщательной гигиене от коз и никакого специфического запаха.

Через фильтр козье молоко направляется сразу в холодильник. На ферме 170 дойных коз. За день они дают 500-600 литров молока.

Кормят подопечных под наблюдением зоотехников и ветеринаров. Каждой группе животных свой рацион.

Молодняк покупают большие и малые хозяйства со всей Украины. Цена козленка – 500 евро. Параллельно здесь обустраивают линию по переработке молока.

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Козье молоко медики рекомендуют взрослым и детям, ведь оно лучше усваивается и защищает иммунитет.

К слову, на Волыни сезон черники. В селах люди целыми семьями собирают ягоды с утра до вечера. Это неплохая возможность заработать.

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