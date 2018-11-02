Кризис в Глухове: какие улучшения за 3 года и что будет после Мишеля Терещенко

Глухов на Сумщине переживает политический кризис. Мэр самоустранился от исполнения обязанностей. Говорит: работать в городе просто невозможно. Мишель Терещенко стал главой города в 2015. С Глухова происходит династий сахарозаводчиков и меценатов Терещенко. Они строили город, вкладывали деньги в образование. К этому Терещенко жил во Франции.

Обещал создать в провинциальном Глухове несколько тысяч рабочих мест и привлечь инвесторов. Однако сейчас это городок на Сумщине живет, как и жил. Хотя Глухов мог бы быть крупным туристическим центром севера Украины. Церковь, в которой получали булаву три украинских гетмана. Исторический центр почти в идеальном состоянии. А еще небольшой город – несколько мощных учебных заведений, в том числе педагогический университет.

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Терещенко месяц назад подал в отставку. Все, говорит, потому, что депутаты городского совета переходят из фракции во фракцию. Горожане отозвали семерых избранников. Теперь жизнь города парализована.

Общественные активисты говорят: в Глухове сейчас настоящий политический кризис. Чем он закончится, неизвестно.

За год в Глухов приезжают 25 тыс. туристов, хотя эксперты говорят: город способен принять и втрое больше. Однако деньги в туризм власть вкладывать не спешит.

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Опубликовано Ноябрь, 02 в 13:01



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