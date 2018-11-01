Умерших носят над водой: на Франковщине разрушается мост в селе Фитьков

Мост – единственное, что соединяет левый и правый берега села Фитьков. Кривой и наклоненный. Деревянные доски портятся и гниют.

За рекой живет три сотни селян. Ежедневно по этому мосту идут в школу 35 школьников. Ни скорая помощь, ни пожарная машина до этой части села приехать не может. Если что-то случается, человека переносят по скамейке, а дальше ее забирает карета скорой. Так же, когда кто-то умирает. Тело несут над водой, чтобы похоронить на сельском кладбище.

Длина моста – около 400 м. Высота от 2,5 до 5. С него неоднократно падали дети и взрослые.

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Время от времени переход чинят сами жители. Зимой под ноги сыплют соль, сбивают лед, меняют доски, он не только аварийный, он – ничей. Официально ни одна структура за эту конструкцию не отвечает. Староста села оправдывается, два года назад документы на строительство не перехода, а проездного моста, подали на рассмотрение областного совета.

Но чтобы его строить, следовало сначала сделать берегоукрепление и регулирования русла. Намерения строительства безопасного моста похоронили под запретами, потому что тот же областной совет наложила мораторий на руслоочистительные работы.

К слову, асфальт снимают руками: на Волыни рассыпается новая дорога.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 16:09



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