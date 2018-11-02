Криза у Глухові: які покращення за 3 роки і що буде після Мішеля Терещенка

Глухів на Сумщині переживає політичну кризу. Мер самоусунувся від виконання обов’язків. Каже: працювати в місті просто неможливо. Мішель Терещенко став очільником міста у 2015. Із Глухова походить династій цукрозаводчиків і меценатів Терещенків. Вони розбудовували місто, вкладали гроші в освіту. До цього Терещенко жив у Франції.

Обіцяв створити у провінційному Глухові кілька тисяч робочих місць та залучити інвесторів. Однак нині це містечко на Сумщині живе, як і жило. Хоча Глухів міг би бути великим туристичним центром півночі України. Церква, в якій отримували булаву три українських гетьмани. Історичний центр у майже ідеальному стані. А ще на невелике місто – кілька потужних навчальних закладів, зокрема і педагогічний університет.

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Терещенко місяць тому подав у відставку. Усе, каже, через те, що депутати міської ради переходять із фракції у фракцію. Городяни відкликали сімох обранців. Тепер життя міста паралізоване.

Громадські активісти кажуть: у Глухові нині справжня політична криза. Чим вона закінчиться, невідомо.

За рік у Глухів приїздять 25 тис. туристів, хоча експерти кажуть: місто здатне прийняти і втричі більше. Однак гроші в туризм міська влада вкладати не поспішає.

До слова, померлих носять над водою: на Франківщині руйнується міст у селі Фитьків.

Опубліковано Листопад, 02 в 13:01



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