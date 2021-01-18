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Факты / Видео / Украина / Общество

Купание на Крещение: как правильно нырять в прорубь

Мороз и холод — не помеха украинцам, которые любят прыгать в прорубь на Крещение. Но перед тем, как лезть в воду, необходимо все взвесить и вспомнить о самых главных правила купания зимой. Факты ICTV собрали советы медиков и опытных моржей, как правильно нырять в прорубь на Крещение.

Целебного эффекта от ныряния, тем более без подготовки ученые и медики не констатируют. В этом году призывают особенно воздержаться, учитывая пандемию.

Но если же прыгать в ледяную воду, то буквально на несколько секунд. Важно быть здоровым в этот момент и после стресса максимально быстро себя согреть.

— Нужна сухая и теплая одежда, она должна быть свободной и из натуральных тканей. Также должен быть теплый чай, но не горячий, и конечно, запрет алкоголя, — рассказала Марина Красникова — семейный врач и терапевт.

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Министерство охраны здоровья (МОЗ) также опубликовало свои рекомендации. Главный санитарный врач Виктор Ляшко прежде всего советует придерживаться социальной дистанции и избегать скоплений людей. Другие советы Минздрава смотрите на Фактах ICTV.

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