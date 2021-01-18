В Минздраве Украины озвучили рекомендации по безопасному празднованию Крещения 2021 и купанию в прорубях во время пандемии коронавируса.
Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей.
— Не забывайте о физической дистанции и избегайте скопления возле прорубей, коронавирус выходной на праздник не брал, — отметил Виктор Ляшко.
Также он напомнил, как правильно окунаться в прорубь.
Для этого нужно придерживаться ряда правил, чтобы избежать переохлаждения.
Рекомендации:
- купаться нужно только в специально оборудованных местах с проверенным дном;
- энергичная разминка — обязательное условие перед погружением в воду;
- погружаться в воду следует постепенно;
- оставаться в воде нужно не дольше 3-5 секунд, людям, которые практикуют закаливание водой годами, — не более 1,5-2 минут.
Как правильно купаться на Крещение
Купание в проруби на Крещение может привести к заболеванию.
Чтобы избежать негативных последствий, нужно придерживаться правил.
О том, как правильно купаться на Крещение 2021, читайте на Фактах ICTV.
Источник: Виктор Ляшко