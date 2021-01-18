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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: рекомендации Минздрава

В Минздраве Украины озвучили рекомендации по безопасному празднованию Крещения 2021 и купанию в прорубях во время пандемии коронавируса.

Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей.

— Не забывайте о физической дистанции и избегайте скопления возле прорубей, коронавирус выходной на праздник не брал, — отметил Виктор Ляшко.

Также он напомнил, как правильно окунаться в прорубь.

Для этого нужно придерживаться ряда правил, чтобы избежать переохлаждения.

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Рекомендации:

  • купаться нужно только в специально оборудованных местах с проверенным дном;
  • энергичная разминка — обязательное условие перед погружением в воду;
  • погружаться в воду следует постепенно;
  • оставаться в воде нужно не дольше 3-5 секунд, людям, которые практикуют закаливание водой годами, — не более 1,5-2 минут.

Как правильно купаться на Крещение

Купание в проруби на Крещение может привести к заболеванию.

Чтобы избежать негативных последствий, нужно придерживаться правил.

О том, как правильно купаться на Крещение 2021, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: Pixabay

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