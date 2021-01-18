Купання на Водохреще: як правильно пірнати в ополонку

Мороз і холод – не завада українцям, які полюбляють стрибати в ополонку на Водохреще. Але перед тим, як лізти у воду, необхідно все зважити та згадати про найголовніші правила купання взимку. Факти ICTV зібрали поради медиків та досвідчених моржів, як правильно пірнати в ополонку на Водохреще.

Цілющого ефекту від пірнання, тим паче без підготовки науковці та медики не констатують. Цього року закликають особливо утриматися, зважаючи на пандемію.

Та якщо таки стрибати в крижану воду, то буквально на кілька секунд. Важливо бути здоровим у цей момент і після того стресу максимально швидко себе зігріти.

– Потрібен сухий і теплий одяг, він має бути вільним і з натуральних тканин. Також має бути теплий чай, але не гарячий, і звичайно, заборона алкоголю, – розповіла Марина Краснікова – сімейний лікар і терапевт.

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) також опублікувало свої рекомендації. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко передусім радить дотримуватися соціальної дистанції та уникати скупчень людей. Інші поради МОЗ дивіться на Фактах ICTV.