Квартира в кредит уничтожена или находится в оккупации: придется ли платить банку

Сейчас государство и банки нарабатывают систему, что делать украинцам, которые купили имущество за кредитные средства, но оно было уничтожено в результате боевых действий или находится в оккупации.

Председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова в разговоре с ведущей Вікна-новини Яной Брензей в рамках национального телемарафона рассказала все детали и процедуру, как действовать людям, потерявшим жилье или авто, приобретенное в кредит.

Она объяснила, что банк не может просто так погасить кредит, если он не выплачен. Потому что, если такое будет происходить массово, то это приведет к тому, что финансовые учреждения не смогут начислять своим клиентам проценты в депозитах.

– Мы должны наработать решение, которое не будет перекладывать все убытки на одну из сторон. Следует понимать, что банки выдают кредиты не на средства каких-то денег, а на средства депозитов. Поэтому невозврат кредитов вообще разрушает баланс банковской системы, – подчеркнула Елена Коробко.

Она сообщила, что пока банки рассматривают решение проблемы путем механизма государственных облигаций.

– Государство возмещает собственнику 100% стоимости жилья, которое было потеряно в результате военной агрессии России. Человек будет получать на свой банковский счет до 10% суммы возмещений, а остальное за счет облигаций разной срочности, — рассказала она.

Елена отметила, что самое первое, что нужно сделать человеку, потерявшему имущество — это позвонить банку. Тогда финансовое учреждение сможет приостановить кредит, чтобы не начислялась пеня. Также следует сделать заявку через приложение Дія. Если имущество находится в оккупации, то об этом тоже следует предупредить банк.

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