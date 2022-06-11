Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина

Квартира в кредит уничтожена или находится в оккупации: придется ли платить банку

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Дарина Реготун Видеоредактор

Сейчас государство и банки нарабатывают систему, что делать украинцам, которые купили имущество за кредитные средства, но оно было уничтожено в результате боевых действий или находится в оккупации.

Председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова в разговоре с ведущей Вікна-новини Яной Брензей в рамках национального телемарафона рассказала все детали и процедуру, как действовать людям, потерявшим жилье или авто, приобретенное в кредит.

Она объяснила, что банк не может просто так погасить кредит, если он не выплачен. Потому что, если такое будет происходить массово, то это приведет к тому, что финансовые учреждения не смогут начислять своим клиентам проценты в депозитах.

– Мы должны наработать решение, которое не будет перекладывать все убытки на одну из сторон. Следует понимать, что банки выдают кредиты не на средства каких-то денег, а на средства депозитов. Поэтому невозврат кредитов вообще разрушает баланс банковской системы, – подчеркнула Елена Коробко.

Она сообщила, что пока банки рассматривают решение проблемы путем механизма государственных облигаций.

– Государство возмещает собственнику 100% стоимости жилья, которое было потеряно в результате военной агрессии России. Человек будет получать на свой банковский счет до 10% суммы возмещений, а остальное за счет облигаций разной срочности, — рассказала она.

Елена отметила, что самое первое, что нужно сделать человеку, потерявшему имущество — это позвонить банку. Тогда финансовое учреждение сможет приостановить кредит, чтобы не начислялась пеня. Также следует сделать заявку через приложение Дія. Если имущество находится в оккупации, то об этом тоже следует предупредить банк.

Читайте
Украинцам обещают списать кредиты за разрушенное жилье: как это будет работать

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Мариуполь на карантине. К концу года от болезней могут погибнуть еще 10 тыс. жителей
Мариуполь на карантине. К концу года от болезней могут погибнуть еще 10 тыс. жителей
Пришел отдохнуть с семьей: на пляже Одесщины мужчина взорвался на мине
Пришел отдохнуть с семьей: на пляже Одесщины мужчина взорвался на мине
Крупнейшие города Донбасса остались без электроснабжения в результате обстрелов
Крупнейшие города Донбасса остались без электроснабжения в результате обстрелов
Украинцам обещают списать кредиты за разрушенное жилье: как это будет работать
Украинцам обещают списать кредиты за разрушенное жилье: как это будет работать
Зеленский образовал Лисичанскую военную администрацию: ее начальником стал Валерий Шибик
Зеленский образовал Лисичанскую военную администрацию: ее начальником стал Валерий Шибик
Современные немецкие ПВО IRIS-T поступят в Украину в октябре – посол
Современные немецкие ПВО IRIS-T поступят в Украину в октябре – посол
ВСУ остановили наступление в районе Попасной и отразили штурм Северодонецка — Генштаб ВСУ
ВСУ остановили наступление в районе Попасной и отразили штурм Северодонецка — Генштаб ВСУ
Маразм навсегда, пока есть РФ: в Мариуполе оккупанты переименовали площадь Свободы в площадь Ленина
Маразм навсегда, пока есть РФ: в Мариуполе оккупанты переименовали площадь Свободы в площадь Ленина
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка