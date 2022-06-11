Квартира в кредит знищена чи знаходиться в окупації: чи доведеться платити банку

Зараз держава та банки напрацьовують систему, що робити українцям, які купили майно за кредитні кошти, але воно було знищене внаслідок бойових дій або перебуває в окупації.

Голова Ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова у розмові з ведучою Вікна-новини Яною Брензей в рамках національного телемарафону розповіла усі деталі та процедуру, як діяти людям, які втратили житло чи авто, яке було придбане у кредит.

Вона пояснила, що банк не може просто так погасити кредит, якщо він не виплачений. Бо якщо таке відбуватиметься масово, то це призведе до того, що фінансові установи не зможуть нараховувати своїм клієнтам відсотки у депозитах.

– Ми маємо напрацювати рішення, яке не буде перекладати всі збитки на одну зі сторін. Слід розуміти, що банки видають кредити не коштом якихось грошей, а коштом депозитів. Тому неповернення кредитів взагалі руйнує баланс банківської системи, – підкреслила Олена Коробко.

Вона повідомила, що поки банки розглядають розв’язання проблеми шляхом механізму державних облігацій.

– Держава відшкодовує власнику 100% вартості житла, яке було втрачене внаслідок військової агресії Росії. Людина отримуватиме на свій банківський рахунок до 10% суми відшкодувань, а решту коштом облігацій різної строковості, – розповіла вона.

Олена зазначила, що найперше, що потрібно зробити людині, яка втратила майно – це зателефонувати банку. Тоді фінансова установа зможе призупинити кредит, щоб не нараховувалася пеня. Також варто зробити заявку через додаток Дія. Якщо майно знаходиться в окупації, то про це теж варто попередити банк.

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