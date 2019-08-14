Кишечная инфекция никого не пугает: на закрытых пляжах Киева и Одессы негде яблоку упасть
Не смертельно, но лучше не купаться.
Примерно такие советы специалистов по отдыху на столичных и одесских пляжах. Заходить в воду не рекомендуют ни на одном из них, ведь отобраные пробы воды не соответствуют санитарным нормам. Из-за жары и загрязнения в водоемах мало кислорода, зато множество мелких водорослей, бактерий и инфекций, в частности кишечной палочки.
Все 14 киевских пляжей закрыты, везде висит желтый флаг, однако людей это не останавливает.
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В воду заходят даже с маленькими детьми и даже когда узнают об опасности наличии кишечной инфекции – не очень беспокоятся. Специалисты говорят, что купаться действительно не смертельно.
В Одессе ситуация более опасна.
Непогода пронеслась Одесской областью уже больше недели назад, а пляж до сих пор не привели в порядок. В Госпотребслужбе взяли пробы воды, анализы обнаружили там кишечную инфекцию, поэтому запретили купаться.
Впрочем, несмотря на запрет на Одесских пляжах яблоку негде упасть. Люди лежат между канализационными трубами, а посреди пляжа с гигантской воронки бурлят канализационные стоки. Впрочем, отдыхающих это не пугает.
Эколог Владислав Балинский убеждает – море до сих пор не очистилось от последствий сокрушительного бури, а также просто с берега сливают канализационные стоки.
В Одесском горсовете подсчитали, чтобы починить канализационную систему, в том числе Аркадийский канализационный коллектор необходимо 3 миллиарда гривен.
Напомним, Факты ICTV писали о том, где можно купаться в Одессе и как выбрать лучший пляж.