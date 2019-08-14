Кишкова інфекція нікого не лякає: на закритих пляжах Києва і Одеси ніде яблуку впасти

Не смертельно, але краще не купатися.

Приблизно такі поради фахівців щодо відпочинку на столичних та одеських пляжах. Заходити в воду не рекомендують на жодному з них, адже відібрані проби води не відповідають санітарним нормам. Через спеку і забруднення у водоймах замало кисню, натомість безліч дрібних водоростей, мікробів та інфекцій, зокрема кишкової палички.

Всі 14 київських пляжів закриті, всюди висить жовтий прапор, однак людей це не зупиняє.

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У воду заходять навіть з маленькими дітками і навіть коли дізнаються про небезпеку наявності кишкової інфекції – не дуже переймаються. Фахівці кажуть, що купатися і справді не смертельно.

В Одесі ситуація більш небезпечна.

Негода пронеслася Одещиною вже понад тиждень тому, а пляж і досі не привели до ладу. У Держспоживслужбі взяли проби води, аналізи виявили там кишкову інфекцію, тому заборонили купатися.

Втім не дивлячись на заборону на Одеських пляжах яблуку ніде впасти. Люди лежать між каналізаційними трубами, а посеред пляжу із велетенської вирви бурлять каналізаційні стоки. Втім відпочивальників це не лякає.

Еколог Владислав Балінський переконує – море досі не очистилося від наслідків нищівної бурі, а також просто з берега зливають каналізаційні стоки.

В Одеській міськраді підрахували, щоб полагодити каналізаційну систему, зокрема й Аркадійський каналізаційний колектор необхідно 3 мільярди гривень.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, де можна купатися в Одесі та як обрати найкращий пляж.

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