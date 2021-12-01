Киев тонет в пробках: почему вместо перехватывающих паркингов выросли платные парковки

Киев занимает седьмое место в рейтинге городов мира с самыми большими пробками. Несмотря на то, что время стояния в пробках из года в год увеличивается, водители в Украине не готовы отказываться от автомобилей.

Некоторые эксперты предлагают решить проблему строительством дорог и развязок или созданием перехватывающих паркингов. Последние еще в прошлом году представили в КГГА. Однако как выяснили наши журналисты – вместо них обычные парковки в частных руках. Ответственные за это Киевтранспарксервис с Фактами встретиться не захотели.

Улица Паньковская – центр города Киева. Чтобы водители не парковались на тротуаре – коммунальщики отгородили его столбиками. Ни разметки, ни запретительных знаков, водители на узкой улице оставляют авто как вздумается.

Ежедневно на дороги города выезжает более миллиона автомобилей, треть — из пригородов. Их должны оставлять на перехватывающих паркингах.

В прошлом году столичные власти помпезно презентовали один из таких паркингов. На нем можно разместить около двухсот автомобилей, однако пустых мест много, поскольку станцией мало пользуются те, кто едет в столицу.

Еще один перехватывающий паркинг должен быть на Теремках. Направление популярно – из Одессы. Здесь ежедневно курсируют тысячи автомобилей. На месте действительно – вывеска есть, но это тоже обычная частная парковка.

Оставить автомобиль на целый день стоит – 50 грн, сутки – 70 грн, час – 20 грн.

Выходит, что за месяц водитель, который оставляет машину при въезде в столицу, должен оплатить почти 1,5 тыс. грн. Плюс расходы на общественный транспорт, поэтому желающих немного. Большинство оставляет машины вдоль дорог. Аналогичная картина со стороны Вышгорода, возле станции Академгородок.

Никаких документов о законности парковки у охранника нет. Показывает только квитанции, которые вроде бы выдают водителям. На вопрос – кто владелец, отвечает, что Киевтранспарксервис.

Позвонив по указанному номеру, мужчина называется руководителем парковки. Уверяет – все законно, хотя никаких аргументов.

— Всю информацию по данной парковочной площадке вы можете получить официально, обратившись в КП Киевтранспарксервис, — сказал он.

Две недели Факты ждали комментария Киевтранспарксервиса. Мы так и не узнали, почему на заявленных перехватывающих паркингах – обычные парковки и самовольно установленные расценки, и куда идут деньги за парковку. Эксперты идею остановить транспорт на въезде в Киев называют пока что романтичной.

Пока что идея перехватывающих паркингов только на бумаге. Большинство парковок в частных руках. Следовательно, миллионы гривен ежедневно оседают в карманах дельцов. А охранники четко выполняют задачи своих боссов.

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