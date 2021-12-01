Київ потопає у заторах: чому замість перехоплювальних паркінгів виросли платні парковки

Київ посідає сьоме місце в рейтингу міст світу з найбільшими заторами. Попри те, що час стояння в заторах із року в рік збільшується, водії в Україні не готові відмовлятися від автівок.

Деякі експерти пропонують вирішити проблему будівництвом доріг і розв’язок чи створенням перехоплювальних паркінгів. Останні ще торік презентували в КМДА. Проте як з’ясували наші журналісти – замість них звичайні парковки у приватних руках. Відповідальні за це Київтранспарксервіс із Фактами зустрітися не забажали.

Вулиця Паньківська – середмістя Києва. Аби водії не паркувалися на тротуарі – комунальники відгородили його стовпчиками. Ні розмітки, ні заборонних знаків, водії на вузькій вулиці залишають авто як заманеться.

Щодня на дороги міста виїздить понад мільйон автівок,третина – з передмість. Їх мали б залишати на перехоплювальних паркінгах.

Торік столична влада помпезно презентувала один із таких паркінгів. На ньому можна розмістити майже дві сотні автомобілів, проте порожніх місць багато, оскільки станцією мало користуються ті, хто їде до столиці.

Ще один перехоплювальний паркінг мав би бути на Теремках. Напрямок популярний – з Одеси. Тут щодня курсують тисячі автівок. На місці справді – вивіска є, але це також звичайна приватна парковка.

Залишити автомобіль на цілий день коштує – 50 грн, доба – 70 грн, година – 20 грн.

Виходить, що за місяць водій, який залишає машину при в’їзді у столицю, має сплатити майже 1,5 тис. грн. Плюс витрати на громадський транспорт, тож охочих небагато. Більшість залишає машини вздовж доріг. Аналогічна картина з боку Вишгорода, біля станції Академмістечко.

Жодних документів про законність парковки охоронець не має. Показує лише квитанції, які начебто видають водіям. На запитання – хто власник, відповідає, що Київтранспарксервіс.

Зателефонувавши за вказаним номером, чоловік називається керівником парковки. Переконує – все законно, хоча жодних аргументів.

– Усю інформацію щодо даного паркувального майданчика ви можете отримати офіційно, звернувшись до КП Київтранспарксервіс, – сказав він.

Два тижні Факти чекали на коментар Київтранспарксервісу. Ми так і не дізнались, чому на заявлених перехоплювальних паркінгах – звичайні парковки і самовільно встановлені розцінки, та куди йдуть гроші за паркування. Експерти ідею зупинити транспорт на в’їзді до Києва називають поки що романтичною.

Поки що ідея перехоплювальних паркінгів лише на папері. Більшість парковок у приватних руках. Відтак мільйони гривень щодня осідають у кишенях ділків. А охоронці чітко виконують завдання своїх босів.

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