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Тетяна Забожко |

Киев закрыли для грузовиков из-за жары

8 июля в Киеве из-за чрезмерной жары ввели ограничения на въезд грузовиков, чтобы сохранить от повреждения дорожное покрытие.

Движение крупногабаритного транспорта запретили с 11.00 до 19.00. На всех подъездах к городу осуществлялись проверки.

В столицу не пропускали транспорт весом более 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т.

Снижения температуры воздуха в Украине пока ждать не стоит из-за поступления антициклона из Европы.

9 июля синоптики прогнозируют до +33°. Дальше жара будет только усиливаться.

Первый дождь в Киеве ожидается только в понедельник, 12 июля.

Фото: Pexels

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