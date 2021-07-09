Киев закрыли для грузовиков из-за жары
8 июля в Киеве из-за чрезмерной жары ввели ограничения на въезд грузовиков, чтобы сохранить от повреждения дорожное покрытие.
Движение крупногабаритного транспорта запретили с 11.00 до 19.00. На всех подъездах к городу осуществлялись проверки.
В столицу не пропускали транспорт весом более 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т.
Снижения температуры воздуха в Украине пока ждать не стоит из-за поступления антициклона из Европы.
9 июля синоптики прогнозируют до +33°. Дальше жара будет только усиливаться.
Первый дождь в Киеве ожидается только в понедельник, 12 июля.
Фото: Pexels
2021-07-09