Київ закрили для вантажівок через спеку

8 липня в Києві через надмірну спеку ввели обмеження на в’їзд вантажівок, щоб зберегти від пошкодження дорожнє покриття.

Рух великогабаритного транспорту заборонили з 11.00 до 19.00. На усіх під’їздах до міста здійснювали перевірки.

До столиці не пропускали транспорт вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Зниження температури повітря в Україні поки чекати не варто через надходження антициклону з Європи.

9 липня синоптики прогнозують до +33°. Далі спека лише посилюватиметься.

Перший дощ у Києві чекають аж у понеділок, 12 липня.

Фото: Pexels

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