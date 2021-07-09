Київ закрили для вантажівок через спеку
8 липня в Києві через надмірну спеку ввели обмеження на в’їзд вантажівок, щоб зберегти від пошкодження дорожнє покриття.
Рух великогабаритного транспорту заборонили з 11.00 до 19.00. На усіх під’їздах до міста здійснювали перевірки.
До столиці не пропускали транспорт вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
Зниження температури повітря в Україні поки чекати не варто через надходження антициклону з Європи.
9 липня синоптики прогнозують до +33°. Далі спека лише посилюватиметься.
Перший дощ у Києві чекають аж у понеділок, 12 липня.
Фото: Pexels
2021-07-09