Киевавтодор потратил почти 400 млн грн на уборку снега: куда на самом деле ушли деньги

Киевавтодор за прошлую бесснежную зиму на уборку и вывоз снега в столице потратил почти 400 млн грн. Это на 70 млн больше, чем во время предыдущей зимы, когда снегопады еще были.

История с несуществующим киевским снегом началась с запроса общественной организации Правовое государство. Киевавтодор в ответе отчитывался: прошлой зимой на уборку снега было предусмотрено почти 480 млн грн, освоили — почти 400 млн. И в графе вместо слов потрачено допустили досадную ошибку — потеряно.

Киевавтодор этой зимой выпускал на столичные дороги снегоуборочную технику — трактора убирали тонкий слой снежного налета, посыпали песком с солью и поливали растворами. Но как объясняют в Киевавтодоре расход 400 млн грн — смотрите в сюжете Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как спецмашины Киевавтодора выехали очищать улицы столицы во время смога.

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