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Київавтодор витратив майже 400 млн грн на прибирання снігу: куди насправді пішли гроші

Київавтодор минулої безсніжної зими на прибирання та вивезення снігу у столиці витратив майже 400 млн грн. Це на 70 млн більше, ніж попередньої зими, коли снігопади ще були.

Історія із неіснуючим київським снігом розпочалася із запиту громадської організації Правова держава. Київавтодор у відповіді звітував: минулої зими на прибирання снігу було передбачено майже 480 млн грн, освоїли – майже 400 млн. І в графі замість слів витрачено допустили прикру помилку – втрачено.

Київавтодор цієї зими випускав на столичні дороги снігоприбиральну техніку – тракторами прибирали тонкий шар снігового нальоту, посипали піском із сіллю та поливали розчинами. Але як пояснюють у Київавтодорі витрату 400 млн грн – дивіться у сюжеті Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як спецавто Київавтодору виїхали очищати вулиці столиці під час смогу.

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