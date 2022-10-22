Лайфхаки сохранения электричества: что делать, чтобы вас не отключили от сети

Российские атаки повредили треть наших энергообъектов, ситуация сложная, и, чтобы помочь восстановить электросеть, украинцы должны добровольно сократить потребление электроэнергии на 20%. Однако вчера вечером украинцы снизили потребление только на 5,4%, из-за чего принудительно выключали свет в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Для потребителя, конечно же, добровольные ограничения гораздо выгоднее, комфортнее, удобнее, чем какие-либо графики отключений. Поэтому для того чтобы вас не заставляли уменьшать потребление электроэнергии, пожалуйста, делайте это добровольно! – Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО «Национальная энергетическая компания Укрэнерго».

Государство сокращает маршруты электротранспорта, автобусы заменили троллейбусы, Харьков увеличил интервалы движения в метро, ​​а Львовщина официально запретила подсветку рекламы. Ответственные магазины выключили подсветку уличных вывесок и освещение фасадов. Этот обычный шаг дает 15% экономии электроэнергии на каждой точке. Некоторые киевские заведения питания сократили ассортимент блюд, практикуют ужины при свечах. Но бережливыми оказались не все столичные бизнесы и жители. Таких КГГА будет приучать экономить.

Здесь 2 варианта: либо добровольно, либо принудительное отключение согласно графикам, разработанным на сегодняшний день. Если мы добровольно это не делаем, никто никого не спрашивает – отключаем, и все, – Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА.

Энергетики объясняют – в эти сложные дни каждая выключенная лишняя лапочка – свет для вас и соседа. В быту самые большие пожиратели электроэнергии: варочная поверхность, теплый электропол, сушильная машинка, духовой шкаф, кондиционер. Не пользуйтесь ими в пиковые часы. Стиралку и бойлер включайте ночью на минимальную температуру. Холодильник отодвиньте подальше от стены, так он потребляет меньше электроэнергии. Вместо пылесоса – подметите веником, электрочайником кипятите нужное количество воды, или вообще подогрейте на газе. Сейчас только ответственность поможет пережить энергокризис.

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