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Лайфхаки сохранения электричества: что делать, чтобы вас не отключили от сети

Наталья Кулик Журналистка Факты ICTV

Российские атаки повредили треть наших энергообъектов, ситуация сложная, и, чтобы помочь восстановить электросеть, украинцы должны добровольно сократить потребление электроэнергии на 20%. Однако вчера вечером украинцы снизили потребление только на 5,4%, из-за чего принудительно выключали свет в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Для потребителя, конечно же, добровольные ограничения гораздо выгоднее, комфортнее, удобнее, чем какие-либо графики отключений. Поэтому для того чтобы вас не заставляли уменьшать потребление электроэнергии, пожалуйста, делайте это добровольно! – Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО «Национальная энергетическая компания Укрэнерго».

Государство сокращает маршруты электротранспорта, автобусы заменили троллейбусы, Харьков увеличил интервалы движения в метро, ​​а Львовщина официально запретила подсветку рекламы. Ответственные магазины выключили подсветку уличных вывесок и освещение фасадов. Этот обычный шаг дает 15% экономии электроэнергии на каждой точке. Некоторые киевские заведения питания сократили ассортимент блюд, практикуют ужины при свечах. Но бережливыми оказались не все столичные бизнесы и жители. Таких КГГА будет приучать экономить.

Здесь 2 варианта: либо добровольно, либо принудительное отключение согласно графикам, разработанным на сегодняшний день. Если мы добровольно это не делаем, никто никого не спрашивает – отключаем, и все, – Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА.

Энергетики объясняют – в эти сложные дни каждая выключенная лишняя лапочка – свет для вас и соседа. В быту самые большие пожиратели электроэнергии: варочная поверхность, теплый электропол, сушильная машинка, духовой шкаф, кондиционер. Не пользуйтесь ими в пиковые часы. Стиралку и бойлер включайте ночью на минимальную температуру. Холодильник отодвиньте подальше от стены, так он потребляет меньше электроэнергии. Вместо пылесоса – подметите веником, электрочайником кипятите нужное количество воды, или вообще подогрейте на газе. Сейчас только ответственность поможет пережить энергокризис.

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