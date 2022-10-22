Лайфхаки збереження електрики: що робити, щоб вас не відімкнули від мережі

Російські атаки пошкодили третину наших енергооб’єктів, ситуація складна, і щоб допомогти відновити електромережу, українці мають добровільно скоротити споживання електроенергії на 20%. Однак учора ввечері українці знизили споживання лише на 5,4%, через що примусово вимикали світло в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській областях.

Для споживача, звичайно ж, добровільні обмеження набагато вигідніше, комфортніше, зручніше, ніж якісь графіки відключень. Тому для того, щоб вас не примушували зменшувати споживання електроенергії, будь ласка, робіть це добровільно! – Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго».

Держава скорочує маршрути електротранспорту, автобуси замінили тролейбуси, Харків збільшив інтервали руху в метро, а Львівщина офіційно заборонила підсвітку реклами. Відповідальні магазини вимкнули підсвітку вуличних вивісок та освітлення фасадів. Цей простий крок дає 15% економії електроенергії на кожній точці. Деякі київські заклади харчування скоротили асортимент страв, практикують вечері при свічках. Та заощадливими виявились не всі столичні бізнеси й мешканці. Таких КМДА привчатиме економити.

Тут 2 варіанти: або добровільно, або примусове відключення згідно графіків, які на сьогоднішній день розроблені. Якщо ми добровільно це не робимо, ніхто нікого не питає – відключаємо, і все, – Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА.

Енергетики пояснюють – у ці складні дні кожна вимкнена зайва лапочка – світло для вас і сусіда. У побуті найбільші пожирачі електроенергії: варильна поверхня, тепла електро підлога, сушильна машинка, духова шафа, кондиціонер. Не користуйтеся ними у пікові години. Пралку і бойлер вмикайте вночі на мінімальну температуру. Холодильник відсуньте подалі від стіни, так він споживає менше електроенергії. Замість пилососа – підметіть віником, електрочайником кип’ятіть потрібну кількість води, або ж взагалі підігрійте на газу. Нині лише відповідальність допоможе пережити енергокризу.





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