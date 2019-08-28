Легальная работа в Израиле: где сдавать экзамен и какие документы нужны

Между Израилем и Украиной уже три года действует межгосударственное соглашение. Для того чтобы официально трудоустроиться, украинцам нужно обратиться в службу занятости с пакетом документов – украинский и заграничный паспорт, а также идентификационный код. Важно не иметь родственников в Израиле – тогда вас пригласят на профессиональный экзамен.

В Израиле ежегодно сводят более 50 тыс. домов и квартир. И нужно больше, население быстро растет. Поэтому и приглашают строителей из разных стран. Уже традиционно на этом пытаются заработать мошенники. Поэтому единственный способ официального трудоустройства – только через службы занятости вашего города.

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Иван – опытный арматурщик. Работал в Ровно и случайно увидел объявление в Facebook про легальную работу в Израиле. Не поверил, что такое возможно. Признался, думал, придется платить взятку за право устроиться. Но попробовал. Успешно сдал экзамен и прошел медобследование. Говорит, проверяли, сможет ли выдержать жару и нагрузки. Оплатил только за осмотр у врача и билеты на самолет в Тель-Авив.

Условиями работы Иван доволен. Больше всего удивило, как тщательно следят за соблюдением правил безопасности на строительстве. Точную сумму зарплаты не называет, но говорит, зарабатывает в 4 раза больше, чем в Украине. Пока по программе израильские компании могут устроить на работу полтысячи украинцев. Но после недавней встречи руководителей Украины и Израиля – ситуация может измениться.

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