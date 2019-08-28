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Легальна робота в Ізраїлі: де складати іспит та які документи потрібні

Між Ізраїлем та Україною вже три роки діє міждержавна угода. Для того щоб офіційно працевлаштуватися українцям, потрібно звернутися до служби зайнятості з пакетом документів – український і закордонний паспорт, а також ідентифікаційний код. Важливо не мати родичів в Ізраїлі – тоді вас запросять на професійний іспит.

В Ізраїлі щороку зводять понад 50 тис. будинків і квартир. Та потрібно більше, населення швидко зростає.  Тому й запрошують будівельників з різних країн. Вже традиційно на цьому намагаються заробити шахраї. Тож єдиний спосіб офіційного працевлаштування – тільки через служби зайнятості вашого міста.

Читайте: Чехія збільшила квоту для працевлаштування українців

Іван – досвідчений арматурник. Працював у Рівному та випадково побачив оголошення у Facebook про легальну роботу в Ізраїлі. Не повірив, що таке можливо. Зізнався, думав, доведеться платити хабар за право влаштуватися. Та спробував. Успішно склав іспит і пройшов медобстеження. Каже, перевіряли чи зможе витримати спеку і навантаження. Сплатив лише за огляд у лікаря і квитки на літак до Тель-Авіва.

Умовами роботи Іван задоволений. Найбільше здивувало, як ретельно стежать за дотримання правил безпеки на будівництві. Точну суму зарплати не називає, але каже, заробляє в 4 рази більше, ніж в Україні. Поки за програмою ізраїльські компанії можуть влаштувати на роботу півтисячі українців. Та після нещодавньої зустрічі очільників України та Ізраїлю – ситуація може змінитися.

До слова, робота за кордоном: як не потрапити на гачок аферистів.

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